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Dünya

Afganistan'da Sufilerin ibadethanesine düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü

Afganistan'ın Bağlan eyaletinde Sufilerin ibadethanesine düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

IHA22 Kasım 2024 Cuma 21:03 - Güncelleme:
Afganistan'da Sufilerin ibadethanesine düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü
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Afganistan'da ibadet eden sivillere ateş açıldı. Taliban güvenlik komutanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Bağlan eyaletinin Nahrain kasabasındaki "Seyyid Paşa Ağa" olarak bilinen Sufilerin ibadethanesine silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırganların ibadethaneye ateş açması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, mağdurların gündüzleri geçimlerini sağlamak için çalıştıkları, geceleri ise ibadethaneye geldikleri belirtildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANDI

Eyaletteki Taliban Güvenlik Komutanlığının Müdürü Abdul Ghayur Khadim, saldırıyla ilgili çok sayıda şüphelinin tutukladığını ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Pakistan'da yolcu minibüslerine silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 2022 yılında bir manastıra düzenlenen saldırıda onlarca kişi öldü veya yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ, geçtiğimiz yıllarda Sufilerin ibadethanelerine düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti.

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