Afganistan'da Sufilerin ibadethanesine düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü

Afganistan'da ibadet eden sivillere ateş açıldı. Taliban güvenlik komutanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Bağlan eyaletinin Nahrain kasabasındaki "Seyyid Paşa Ağa" olarak bilinen Sufilerin ibadethanesine silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırganların ibadethaneye ateş açması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, mağdurların gündüzleri geçimlerini sağlamak için çalıştıkları, geceleri ise ibadethaneye geldikleri belirtildi.

Eyaletteki Taliban Güvenlik Komutanlığının Müdürü Abdul Ghayur Khadim, saldırıyla ilgili çok sayıda şüphelinin tutukladığını ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.