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Dünya

Afganistan'da Taliban araçları trafik kazası geçirdi, 5 kişi öldü, 21 yaralı var

Afganistan'ın Pervan vilayetinde, Taliban mensuplarını taşıyan iki aracın ayrı noktalarda yaptığı trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

AA12 Aralık 2021 Pazar 20:25 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 20:25
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Pervan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kazaların Pervan-Kabil otoyolu üzerinde iki bölgede meydana geldiği açıklandı.

Her iki kazanın da Pervan vilayetine bağlı Begram ilçesinde, öğleden önce gerçekleştiği belirtildi.

İlk kazada bir Taliban aracının devrilmesiyle 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Taliban aracının, Kabil'den Begram Hava Üssü'ne gittiği açıklandı. Söz konusu hava üssü, işgal dönemi boyunca ABD birlikleri tarafından kullanılıyordu.

İkinci kazada ise başka bir Taliban aracının yoldan çıktığı ve grubun 17 mensubunun yaralandığı duyuruldu.

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