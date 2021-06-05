Afganistan'da Taliban ile çatışmada 2 ilçe emniyet müdürü ve 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

AA 05 Haziran 2021 Cumartesi 10:28 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 10:29

Baglan İl Şura Vekili Firuzuddin Aymak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, Baglan'ın Cilge ilçesine silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi.

Yaşanan çatışmada Cilge İlçe Emniyet Müdürü Gülbeddin Gafuri ve oraya desteğe gelen Burka İlçe Emniyet Müdürü Lütfullah Hakbin ile 6 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Aymak, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada da çatışmada 10 askerin öldüğü, 8 askerin yaralandığı iddia edildi.

Baglan'ın Burka ilçesi, 5 Mayıs'ta Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin ülkeden çekilmeye başlamasından bu yana şiddet olayları arttı.

