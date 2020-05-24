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Dünya

Afganistan'da Taliban ile hükümet arasında ateşkes ilan edildi

Taliban ile Afganistan hükümeti arasında Ramazan Bayramı nedeniyle karşılıklı ateşkes ilan edildi.

AA24 Mayıs 2020 Pazar 07:21 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 07:21
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Taliban'dan yapılan açıklamada, vatandaşın rahatça bayramı geçirmesi için bayram süresince ateşkes yaptıkları bildirildi.

Ülke genelindeki militanların bu 3 gün içerisinde asla saldırı düzenlemeyeceği vurgulanan açıklamada, karşı taraftan saldırı gerçekleştiği takdirde ise gerekli karşılığın verileceği kaydedildi.

Açıklamada, militanların ayrıca ateşkes süresince kontrollerinde bulundurduğu bölgelerin dışına çıkmayacağı belirtildi.

- Afgan hükümetinden açıklama

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de Taliban'ın ateşkes kararını olumlu karşıladıklarını ve kendilerinin de bayram günlerinde ateşkes kararı aldıklarını bildirdi.

Gani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin de aynı şekilde bayram günlerinde Taliban'a karşı hiçbir operasyon düzenlemeyeceğini aktardı.

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