Afganistan'da Taliban militanlarının karakola saldırması sonucu 4 güvenlik görevlisi öldü
Afganistan'da Taliban militanlarının, Gazne vilayetinde polis karakoluna saldırması sonucu ilçe emniyet müdürü ve 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
- AA
Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Hogyani ilçesindeki karakola militanlarca düzenlenen saldırıda, ilçe emniyet müdürü ve 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Saldırıda, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı bilgisini paylaşan Nuri, saldırının ardından güvenlik görevlileri ile militanlar arasında çıkan çatışmada 10 Taliban üyesinin öldürüldüğünü belirtti.
Taliban ise "21 güvenlik görevlisinin öldüğünü" iddia etti.
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