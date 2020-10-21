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Dünya

Afganistan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma

Afganistan'ın Tahar vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 25 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

AA21 Ekim 2020 Çarşamba 13:32 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 13:56
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Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca-i Gar ve Baharak ilçelerinde, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 25 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Tahar Valiliği Sözcüsü Cevad Hicri, basına yaptığı açıklamada, Hoca-i Gar ve Baharak ilçelerinde eş zamanlı olarak militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığını söyledi.

Çatışmalarda, 25 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hicri, 16 militanın da öldürüldüğünü belirtti.

Tahar Hastanesi Başhekimi Kayyum Hayret, çatışmada 34 güvenlik görevlisinin öldüğünü öne sürdü.

Öte yandan Baharak'taki çatışmada, Tahar Emniyet Amiri Raz Muhammed Durandiş'in öldüğü açıklanmıştı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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