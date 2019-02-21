Afganistan'daki Taliban saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti
Taliban savaşçılarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde özel bir şirkete ait araca düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi öldü.
- AA
Cüzcan Valiliği Sözcüsü Feridun Anik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Cüzcan'dan Mezar-ı Şerif'e giden özel bir şirkete ait araca silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.
Hanakah ilçesi yakınında düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Anik, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.
Anik, militanların, saldırının ardından özel aracı gasbederek kaçtığını kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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