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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısı: 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Afganistan'da askeri karakola Taliban militanları tarafından düzenlenen saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

AA23 Ekim 2020 Cuma 12:30 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 12:30
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KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinin Haşrud ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Haşrud ilçe Kaymakamı Celil Vatandost, basına yaptığı açıklamada, militanların, Haşrud'un Dehmezeng bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Vatandost, 6 askerin de militanlar tarafından esir alındığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların son 24 saat içerisinde 24 vilayette saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

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