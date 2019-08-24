Afganistan'da Taliban'ın düzenlediği saldırıda 3 polis öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 3 polis öldü, 2 polis yaralandı.
- AA
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Hogyani'deki Gazi Polis Karakolu'na saldırması sonucu 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin yaralandığını söyledi.
Saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, 8 militanın da yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.