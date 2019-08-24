Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Hogyani'deki Gazi Polis Karakolu'na saldırması sonucu 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin yaralandığını söyledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, 8 militanın da yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.