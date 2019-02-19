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Taliban'ın Afganistan'da düzenlediği saldırı sonucu 5 güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

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Faryab İl Şura Vekili Sayed Abdul Baki Haşimi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kaysar'ın Erkelik bölgesindeki askeri karakola saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Haşimi, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Faryab Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise saldırının ardından çıkan çatışmada 18 Taliban militanının öldüğü kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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