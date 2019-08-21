Afganistan'da Taliban'a operasyon: 40 militan öldürüldü, 3 polis hayatını kaybetti Afganistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, düzenlenen bir operasyonda 40 Taliban militanının öldürüldüğünü ve 3 polisin de hayatını kaybettiğini duyurdu.