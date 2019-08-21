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Afganistan'da Taliban'a operasyon: 40 militan öldürüldü, 3 polis hayatını kaybetti

Afganistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, düzenlenen bir operasyonda 40 Taliban militanının öldürüldüğünü ve 3 polisin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

  • DHA
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Afganistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Afganistan’ın Ghor vilayetinde yer alan Firoz Koh şehrinde, Afganistan Milli Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri’nin (ANDSF) düzenlediği operasyonda 40 Taliban militanının öldürüldüğü, 8 militanın yaralandığı ve 3 Afgan polisinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

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