Afganistan'da Taliban'a yönelik operasyon: 13 ölü

IHA 28 Kasım 2020 Cumartesi 14:12 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 14:12

Afganistan’ın Badgis vilayetine bağlı Ab Kamari ilçesinde ordu sözcüsü Abdul Latif Sultan yaptığı açıklamada, bölgede bir araya gelen Taliban militanlarına güvenlik güçlerinin havadan operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi. Sözcü Sultan, ilçenin Kokchael bölgesinde Taliban militanlarının güvenlik kontrol noktalarına yönelik saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu belirterek gerçekleştirilen operasyon ile en az 13 isyancının öldürüldüğünü aktardı. Sultan, grubun komutanı Molla Aminullah’ın da operasyonda öldürülenler arasında olduğunu belirtti.

Başkenti Kabil’in 555 kilometre kuzeybatısındaki Badghis vilayetinin bazı kısımlarında kontrolü elinde bulunduran Taliban militanlarından şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi.