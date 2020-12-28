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Dünya

Afganistan'da taraflar barış görüşmeleri için yeniden bir araya geliyor

Afganistan'da hükumet ile Taliban arasındaki ikinci tur barış müzakerelerinin 5 Ocak'ta Katar'da yeniden başlayacağı duyuruldu.

DHA28 Aralık 2020 Pazartesi 15:04 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:04
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Afganistan'da yıllardır devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afgan heyeti arasındaki müzakerelerin 5 Ocak'ta Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı duyuruldu. Afganistan Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi sözcüsü Faraidoon Khwazoon, Afgan hükümetiyle Taliban arasında başlayan barış müzakereleri konusunda yaptığı açıklamada "İkinci tur müzakereler 5 Ocak'ta Doha'da başlayacak" dedi. Khwazoon sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Konseyin liderlik komitesi… görüşmeleri Doha'da yapmaya karar verdi” dedi. Afganistan Cumhurbaşkanlığı ise, Eşref Ghani'nin hükümetin Taliban ile ikinci bir müzakere aşaması için desteğini duyurmasının ardından bir sonraki tur müzakerelerin yerini tartıştıklarını ifade etti.Öte yandan, taraflar, 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan Taliban ile Afgan heyeti arasındaki müzakerelerde uzlaşma sağlanammıştı.

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