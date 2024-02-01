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Dünya

Afganistan'da TİKA'da tıbbi malzeme desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Atatürk Çocuk Hastanesine tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 09:04 - Güncelleme:
Afganistan'da TİKA'da tıbbi malzeme desteği
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Malzemelerin teslimi amacıyla hastanede düzenlenen programa Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal, TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Afganistan geçici hükümetinin Sağlık Bakan Yardımcısı Habibullah Ahundzade, hastane yetkilileri ve doktorlar katıldı.

Bu kapsamda, TİKA Kabil Ofisinin temin ettiği 50 hasta yatak başı ünitesi, 10 monitör, 1 DC-40 Mindrey ultrason sistem makinesi ve çeşitli tıbbi malzemeler hastane yetkililerine teslim edildi.

Atatürk Çocuk Hastanesini gezen Cenk Ünal, hasta çocuklarla ilgilendi, ailelerin ve doktorların karşılaştıkları sorunları dinledi.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ünal, şunları ifade etti:

"İçinde Atatürk olan bir hastanenin tabii adına uygun olması lazım. TİKA'mız gerekeni yapmış ve Afganistan'ın en iyi hastanelerinden biri haline getirmiş burayı. Çocuklara yapılan her harcama bizim için kutsal. Atatürk Hastanesinde çocuklar için böyle bir şey yapılması nedeniyle çok büyük mutluluk duyuyoruz."

- TİKA YARDIMLARI SÜRÜYOR

Koordinatör Fazıl Akın Erdoğan da Afganistan'da eğitimden sağlığa, tarımdan meslek edindirme kurslarına çok sayıda alanda kalkınma projelerini desteklediklerini ve bunların devam edeceğini belirtti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Ahundzade ve hastane yetkilileri ise Afganistan genelinde sağlık alanında büyük eksiklikler bulunduğunu, bu nedenle TİKA yardımının çok değerli olduğunu dile getirerek, Türkiye'ye ve kurumlarına teşekkür etti.

Öte yandan TİKA Kabil Ofisinden yapılan açıklamada, hastanede daha önce ultrason makinesi olmaması nedeniyle hastaların özel hastanelerden yüksek ücretlerle bu ihtiyacı karşıladıkları, TİKA olarak bu açığı da kapattıkları kaydedildi.

Hasta üniteleriyle acil durumlarda hastalara daha etkili ve hızlı müdahale imkanı sağlandığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu yardımlar, Atatürk Çocuk Hastanesinin sağlık hizmetlerini daha geniş bir kesime ulaştırabilme hedefine önemli katkı sağlayacak. Bu sayede, hastalar daha uygun ve standart hizmetlere kolayca erişebilecekler." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Afganistan hükümeti tarafından inşasına başlanan ancak imkansızlıklar nedeniyle yarım kalan hastane, 2001'de Türkiye'nin desteğiyle tamamlanmış ve Atatürk Çocuk Hastanesi adıyla hizmete başlamıştı.

TİKA Kabil Ofisi, zaman zaman hastaneye destekte bulunarak imkanlarının artırılmasına katkı sunuyor.

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