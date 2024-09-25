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Dünya

Afganistan'da yüzlerce kişide nedeni bilinmeyen bulaşıcı bir hastalık tespit edildi

Afganistan'ın Pervan vilayetinde 500 kişi, nedeni tespit edilemeyen bir bulaşıcı hastalığa yakalandı. Hatalık nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 50 kişinin durumun ise ağır olduğu ifade edildi.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 11:46 - Güncelleme:
Afganistan'da yüzlerce kişide nedeni bilinmeyen bulaşıcı bir hastalık tespit edildi
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TOLO News'e konuşan Pervan Valilik Sözcüsü Hikmetullah Şemim, son 4 günde çok sayıda insanın "sebebi henüz bilinmeyen bir salgın hastalık" nedeniyle hastanelere başvurduğunu ifade etti.

VAKA SAYILARI ARTIYOR

Şemim, Pervan'ın Şinvari ilçesinde 500'den fazla kişinin nedeni henüz belirlenemeyen hastalığa yakalandığını ve vaka sayılarının artış gösterdiğini söyledi.

Hastalık nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Şemim, 50 hastanın durumunun ağır olduğunu ifade etti.

"YENİ TÜR BULAŞICI HASTALIK"

Hastalığı "yeni tür bulaşıcı hastalık" olarak tanımlayan Şemim, hastalarda genel olarak halsizlik, el ve kollarda şiddetli ağrı, şiddetli ishal ve yüksek ateş gibi belirtilerin görüldüğünü kaydetti.

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