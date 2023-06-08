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Dünya

Afganistan'daki bir cenaze töreninde patlama

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 6 Haziran'da suikast sonucu yaşamını yitiren Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi'nin cenaze töreninde patlama oldu.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 20:23 - Güncelleme:
Afganistan'daki bir cenaze töreninde patlama
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Badahşan Valiliği Kültür ve Enformasyon Müdürü Maazeddin Ahmedi, yaptığı açıklamada, patlamada Taliban'ın atadığı Bağlan vilayetinin eski Emniyet Müdürü Safiullah Samim'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada patlama sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırıyı kınayan Mücahid, faillerin en kısa sürede yakalanması için güvenlik birimlerine talimat verildiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Badahşan Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi, 6 Haziran'da vilayetin merkez ilçesi Feyzabad'da kendisini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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