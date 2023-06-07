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Dünya

Afganistan'daki suikastı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, Taliban'ın atadığı Vali Yardımcısı Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi'nin ölümüyle sonuçlanan suikastı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.

7 Haziran 2023 Çarşamba 10:25 - Güncelleme:
Afganistan'daki suikastı terör örgütü DEAŞ üstlendi
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Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde düzenlenen söz konusu saldırıyı üstlendi.

Badahşan vilayetinin merkez ilçesi Feyzabad'ın Mahkeme Meydanı'nda, Badahşan vilayeti Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi intihar saldırısında hedef alınmış ve hayatını kaybetmişti.

9 Mart'ta da Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin valilik binasında DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırıda, Taliban geçici hükümetinin Valisi Muhammed Davud Muzemmil yaşamını yitirmişti.

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından DEAŞ, gerek Taliban mensuplarına gerekse sivillere yönelik saldırılarını artırmıştı.

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