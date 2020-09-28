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Dünya

Afganistan'dan Azerbaycan'a destek mesajı

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan hükümeti ve halkının Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması çabalarına destek verdiklerini açıkladı.

AA28 Eylül 2020 Pazartesi 17:17 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 17:17
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden şiddetli çatışmalardan dolayı endişe duyduğu bildirildi.

Dağlık Karabağ'ın uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanındığı ifade edilen açıklamada, Afganistan'ın Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulmasını istediği kaydedildi.

Açıklamada, Dağlık Karabağ'da uzun süredir devam eden krizin barışçıl yoldan çözülmesi çağrısında bulunuldu.

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