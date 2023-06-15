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Dünya

Afganistan'ı çekirgeler istila etti

Afganistan'ın kuzeyinde binlerce hektarlık alan çekirge istilasına uğradı.

15 Haziran 2023 Perşembe 01:20 - Güncelleme:
Afganistan'ı çekirgeler istila etti
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Afganistan'ın kuzeyinde Belh Vilayeti'nde yer alan Kandali köyünde binlerce hektarlık alan çekirge istilasına uğradı. Birçok tarım ürününe zarar veren çekirgeler nedeniyle köy halkı zor günler geçirirken, devletten mahsullerini korumak için herhangi bir destek alamadıklarından şikayetçi oldu. Köylüler, çekirge türleri arasında en tehlikelilerinden biri olan Fas çekirgelerini modern yöntemlerin bulunmaması nedeniyle geleneksel yöntemlere yakalamaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Programı Ofisi, çekirgelerin yiyebildikleri her şeyi yedikten sonra milyarlarca yumurta yumurtladıklarını ve bunun çiftçilerin mahsullerini yok etme döngüsünün gelecek yıl da devam etmesine neden olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Programı Ofisi, çekirge istilasının 1.2 milyon ton buğdayı yok edebileceğini belirtirken, bu Afganistan'da bu yılki mahsulün dörtte birine denk geliyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Programı Ofisi Afganistan Temsilcisi Richard Tranchard yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz ay Afganistan'da üç yıl üst üste yaşanan kuraklığa rağmen bu yıl tarım alanlarından daha iyi ve daha fazla ürün alınmasının beklendiğini, ancak şimdi öyle görünüyor ki bu yeni haşere daha iyi bir ürün için umutları yok ediyor." dedi.

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