Afganistan'ı sel ve heyelan vurdu! Çok sayıda ölü var

Afganistan Ulusal Afet Yönetim Sözcüsü Yusuf Hammad, yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların 27 Mart'tan bu yana ülkenin batı ve kuzeybatı bölgelerinde etkisini sürdürdüğünü kaydetti.

Hammad, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 28'e çıktığını bildirdi. Ülkede 25 kentte hasar tespit edildiği bilgisini paylaşan Hammad, 93 kilometreden fazla kara yolunun zarar gördüğünü, farklı bölgelerde 130 evin yıkıldığını ve 430'dan fazla evde hasar oluştuğunu belirtti.

Şiddetli yağışların hafta içinde de sürmesi bekleniyor.

Ekiplerin hasar tespit ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmesi nedeniyle can kayıplarının artabileceği ifade ediliyor.