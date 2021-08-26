Afganistan'ın Kam Air havayolu şirketi, Kabil Havalimanı'ndaki uçaklarını güvenlik nedeniyle İran'a naklediyor

AA 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:26 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:27

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş, "Afganistan'ın Kam Air şirketi, Kabil Havalimanı'nda çatışmaların ve tansiyonun yükselmesi üzerine bazı uçaklarını İran'daki havalimanlarına nakletme talebinde bulundu." dedi.

Zibahş, talebe olumlu yanıt verdiklerini ve şu ana kadar Kam Air'e ait 3 uçağın İran'daki havalimanlarına iniş yaptığını aktardı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı. Taliban, Kabil'in kuzeyindeki Pencşir vilayeti dışındaki tüm bölgelerin hakimiyetini ele geçirmişti.