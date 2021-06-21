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Dünya

Afganistan'ın kuzeyinde 4 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh ve Baglan vilayetlerinde 4 ilçede Taliban kontrolü ele geçirdi.

AA21 Haziran 2021 Pazartesi 12:24 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:25
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Belh İl Şura Vekili Sayed Abdullah Mesrur, basına yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerine eş zamanlı olarak saldırı düzenlediğini söyledi.

Söz konusu 3 ilçenin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini ifade eden Mesrur, güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden geri çekildiğini belirtti.

Öte yandan Baglan İl Şura Vekili Firuzuddin Aymak da Baglan'ın Cilge ilçesinde kontrolün Taliban militanlarının eline geçtiğini bildirdi.

Taliban'dan yapılan açıklamada da 4 ilçenin ele geçirildiği doğrulandı.

Açıklamada ayrıca ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Hanaka ve Faizabad ilçelerinde de "kontrolün sağlandığı" ileri sürüldü.

Dün de ülkenin kuzeyindeki Belh ve Samangan vilayetlerinde 2 ilçenin kontrolü Taliban'ın eline geçmişti.

Ülkede bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Son 2 ayda ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 30'u geçti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, ülke genelinde 407 ilçeden 100'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler halen Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 250 kadarında çatışmalar devam ediyor.

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