Afganistan'ın Londra Büyükelçiliği faaliyetlerini sonlandırdı

BBC'nin haberine göre, Afganistan'ın Londra Büyükelçisi Zalmay Resul, yakında İngiltere'den ayrılmak üzere Afgan misyonunun faaliyetlerini durdurdu.

Büyükelçilikte görevli 5 Afgan diplomattan 60 gün içinde İngiltere'yi terk etmeleri ya da sığınma başvurusunda bulunmaları istendi.

Resul, büyükelçiliğin anahtarını İngiltere Dışişleri Bakanlığına teslim etti ancak cumhuriyet döneminde kullanılan 3 renkli Afgan bayrağı büyükelçilik binasının girişinde asılı kalacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı 9 Eylül'de yaptığı açıklamada, Afganistan yönetiminin, Londra'daki Afgan misyonunu tanımaması nedeniyle Afganistan'ın Londra Büyükelçiliği ve konsolosluğunun ay sonu kapatılacağını duyurmuştu.

Afganistan'da yüzlerce kişide nedeni bilinmeyen bulaşıcı bir hastalık tespit edildi Afganistan'ın Londra Büyükelçisi Zalmay Resul daha önce X hesabından yaptığı açıklamada, "Ev sahibi ülkenin isteği üzerine" büyükelçiliğin 27 Eylül itibarıyla faaliyetlerini sonlandıracağını açıklamıştı.

14 MİSYONLA İLİŞKİ KESİLDİ

Afganistan geçici hükümeti temmuz sonu yaptığı açıklamada, çoğu Avrupa ülkelerinde bulunan 14 Afgan misyonun, yönetimlerini temsil etmediğini ve bu nedenle burada yapılacak işlemlerin kabul görmeyeceğini duyurmuştu.

Bu kapsamda Kabil yönetimiyle işbirliği yapmadığı belirtilen Londra, Berlin ve Bonn ile Belçika, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Polonya, İsveç, Norveç, Kanada ve Avustralya'daki Afgan büyükelçilik ve konsoloslukların tanınmadığı duyurulmuştu.

Afganistan ve Pakistan sınırında tansiyon yüksek Afganistan yönetimi ağustosun ilk haftası yaptığı açıklamada, Hollanda, İspanya, Bulgaristan ve Çekya'daki Afganistan büyükelçilikleri ile Almanya'nın Münih kentindeki Afgan başkonsolosluğunun yetkili misyonlar olduğunu duyurmuş, vatandaşlarına ve yabancılara buralardan işlem yapmalarını önermişti.

AFGAN MİSYONLARI ARASINDA UYUMSUZLUK

Afganistan'da 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğiyle bazı ülkeler, yeni Afgan yönetiminin temsilcilerinin kendi ülkelerindeki Afgan misyonlarında çalışmasını kabul etmedi. Böylece önceki yönetim tarafından atanan diplomatlar ülke dışındaki bazı Afgan misyonlarını yönetmeye devam etti.

Bu nedenle merkezi yönetim ile ülke dışındaki Afgan misyonları arasında uyumsuzluk yaşandı.

Ülke dışında bulunan bazı Afgan misyonlar mevcut Afganistan yönetimi ile işbirliği yaparken, bazıları da işbirliğini reddetmeye devam ediyor.

