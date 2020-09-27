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Dünya

Bir ileri iki geri! Görüşmelere mezhepsel gerginlik damga vurdu: Barış umudu çabuk tükendi

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri, görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alındı. Görüşmelerde Taliban heyeti, müzakereler süresince çıkacak sorunların Hanefi mezhebine göre çözülmesini önerirken, bu öneri, Şii mezhebi temsilcilerinin de bulunduğu Afganistan heyeti tarafından kabul edilmedi.

AA27 Eylül 2020 Pazar 10:55 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 12:06
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Basına kapalı devam eden görüşmelerde, Taliban ile Afganistan heyeti arasında mezhepsel ve ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasının "Ana anlaşma" olarak kabul edilmesi konuları üzerinde anlaşma sağlanamadı.

Görüşmelerde Taliban heyeti, müzakereler süresince çıkacak sorunların Hanefi mezhebine göre çözülmesini önerirken, bu öneri, Şii mezhebi temsilcilerinin de bulunduğu Afganistan heyeti tarafından kabul edilmedi.

Ayrıca Taliban heyeti, ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasının "Ana anlaşma" olarak kabul edilmesini isterken, Afganistan heyeti ise bu isteği reddederek Afganlar arası müzakerelerin ayrı bir müzakere olduğunu savundu.

Afganistan müzakere heyeti üyesi Muhammed Rasul Talib, yaptığı açıklamada, heyetler arasında görüş farklılıklarının olduğunu söyledi.

- AFGANİSTAN HEYETİNDEN 4 ALTERNATİF ÖNERİ

Anlaşmazlıkların çözümü için Afganistan heyetinin 4 yeni alternatif öneri sunduğunu ifade eden Talib, önerilerin Taliban heyeti tarafından reddedildiğini belirtti.

Talib, her şeye rağmen sorunların çözüme kavuşturulması ve görüşmelerin yeniden başlaması için ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Taliban heyetinden yapılan açıklamada ise müzakerelerde tüm mezheplerin hak ve hukuklarının korunacağı belirtildi.

Öte yandan Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, ilerleyen günlerde barış konusunu görüşmek üzere Pakistan'a gidecek.

- BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN SEYRİ

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

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