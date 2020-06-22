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Dünya

AFRİCOM'dan Libya'ya kritik ziyaret

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanı (AFRICOM), Stephen Townsend ve beraberindeki heyet, Libya'nın Zuwara kentine ziyaret gerçekleştirdi.

DHA22 Haziran 2020 Pazartesi 13:58 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 13:58
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ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanı (AFRICOM), Stephen Townsend ve beraberindeki heyet, Libya’nın Zuwara kentine ziyaret gerçekleştirdi. Townsend ve beraberindeki askeri heyetin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Serrac ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşeceği ifade edildi. Kritik ziyaretin, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" şeklindeki açıklamalarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. ABD'li askeri heyetin havalimanından Libya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandığı ifade edildi.

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