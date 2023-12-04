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Dünya

Afrika Birliği Barış Gücü Somali'de 10 harekat üssünden çekiliyor

Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS), ay sonu itibarıyla 3 bin askerini daha Somali'den çekecek. Barış Gücü'nce kullanılan 10 ileri harekat üssü, ay sonuna kadar Somali ordusuna devredilecek.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 12:36 - Güncelleme:
Afrika Birliği Barış Gücü Somali'de 10 harekat üssünden çekiliyor
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ATMIS ve Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan ortak açıklamaya göre, Barış Gücü'nce kullanılan 10 ileri harekat üssü, ay sonuna kadar Somali ordusuna devredilecek.

Geri çekilme kapsamında toplam 3 bin Barış Gücü askeri ülkeden çıkacak ve yerini Somalili askerler alacak.

Haziran ayında 2 bin askerini geri çeken Afrika Birliği gücü, 7 üssü de Somali ordusuna bırakmıştı.

Farklı Afrika ülkelerinden yaklaşık 20 bin askere sahip ATMIS'ın Aralık 2024'te tüm güvenliği ulusal orduya bırakması planlanıyor.

BM Güvenlik Konseyi, Somali'ye yönelik 1992'den bu yana uyguladığı silah ambargosunu hafta sonu kaldırma kararı almıştı.

Somali'ye uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasının, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadeleyi güçlendireceği tahmin ediliyor.

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