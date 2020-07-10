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Dünya

Afrika Birliği, koronavirüs aşısının klinik deneyleri için konsorsiyum oluşturdu

Afrika Birliği'nden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik deneyleri için yeni bir konsorsiyum oluşturulduğu belirtildi.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 10:50 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 10:50
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Afrika Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni konsorsiyumun, dünyadaki aşı geliştiricileri, bağışçılar ve klinik deneyler gerçekleştiren Afrikalı kurumları bir araya getireceği belirtildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) tarafından yönetilecek olan oluşum, Afrikalılar üzerindeki aşı deneylerinin sonuçlarını önceden inceleyerek aşı çıktığında bunun kıtada dolaşıma sokulup sokulmayacağına karar verecek.

Açıklamada görüşlerinde yer verilen Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için akademisyenlerin, araştırmacıların ve özel sektörün birlikte çalışmasının kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Kıtada Güney Afrika ve Mısır gibi bazı ülkelerde aşı çalışmaları devam ediyor.

Afrika'da virüs bulaştığı tespit edilen kişi sayısı en son yaklaşık 545 bin olarak açıklanmıştı.

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