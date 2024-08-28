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Dünya

Afrika Birliği: M çiçeği öncelikle Afrika'da ama aynı zamanda küresel olarak da önemli bir sağlık sorunudur

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Müdürü Jean Kaseya, M çiçeği (mpox) salgınının sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu olduğunu belirtti.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 09:09 - Güncelleme:
Afrika Birliği: M çiçeği öncelikle Afrika'da ama aynı zamanda küresel olarak da önemli bir sağlık sorunudur
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Kaseya, düzenlediği basın toplantısında M çiçeği salgınıyla ilgili gelişmeleri aktardı.

M çiçeği salgınını sadece Afrika'nın sağlık sorunu olarak görmenin uygun olmayacağını belirten Kaseya, 26 Ağustos itibarıyla 13 Afrika Birliği (AfB) üyesi ülkede toplam 22 bin 863 vaka ve 622 ölüm tespit edildiği bilgisini paylaştı.

"KÜRESEL OLARAK DA ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNU"

Kaseya, "M çiçeği öncelikle Afrika'da ama aynı zamanda küresel olarak da önemli bir sağlık sorunudur." dedi.

AfB olarak salgınla mücadele için çalışmaları sürdüğünü ifade eden Kaseya, Orta Afrika'nın salgından en çok etkilenen bölge olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ HAKKINDA

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor. Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor. DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

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