AA 25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:48 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:48

Mahamat, Afrika Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Kıtada siyasi, ekonomik ve sosyal alanda ilerlemeler yaşanıyor ancak bu durum, dehşet verici eksiklikleri gizleyemez." ifadesini kullandı.

Kıtada yaşanan büyük sorunların geleceğe dair belirsizlikler oluşturduğuna işaret eden Mahamat, “Şiddet ve yoksulluk, Afrika'nın ilerlemesini engelliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Mahamat, terörizmin, seçim sonrası krizlerin, kabile ve dini çatışmaların Afrika'yı kalıcı olarak kuşatmış durumda olduğunu, bu sorunların çözümüne yönelik imkan ve ümidin halen bulunduğunu kaydetti.

Her yıl Afrika Birliğinin (AfB) kuruluş yılına denk gelen 25 Mayıs, Afrika halklarının yabancı hakimiyetinden ve sömürgesinden kurtulma kararlılığını anımsamak amacıyla 1963'ten bu yana "Afrika Günü" olarak kutlanıyor.