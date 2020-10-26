Afrika Birliği'nden ABD ve AB'ye çağrı: Zimbabve'ye yaptırımları kaldırın

AA 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:36

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, "Zimbabve'ye yaptırımlar ülke ekonomisini ve halkını olumsuz etkiliyor. Bu noktada AfB, Zimbabve'yi kurtarma çabalarına destek vermektedir." ifadesini kullandı.

AfB'nin, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ile koordineli çalıştığını belirten Muhammed, bölgesel çabaları da desteklediklerini kaydetti.

Muhammed, ABD ve AB'den Zimbabve'ye yaptırımların hemen ve koşulsuz kaldırılmasını istedi.

Afrika'nın bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan ülkesi Zimbabve ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor.

Zimbabve'ye yönelik ABD ve AB yaptırımları ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Bu süreçte tarım ve madencilik gibi sektörler zarar görürken ülkenin para biriminin hızla değer kaybetmesi hiperenflasyona neden oluyor.