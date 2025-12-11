İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2025 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1447
  Afrika Birliği'nden Büyük Göller bölgesine itidal çağrısı
Dünya

Afrika Birliği'nden Büyük Göller bölgesine itidal çağrısı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Büyük Göller bölgesinin yeniden yükselen gerilimlerle karşı karşıya olduğunu belirterek tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

11 Aralık 2025 Perşembe 18:19
Afrika Birliği'nden Büyük Göller bölgesine itidal çağrısı
ABONE OL

AfB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Yusuf, Büyük Göller bölgesinde artan gerginlikleri ve özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu ve Burundi'nin Cibitoke eyaletindeki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Çatışmaların KDC ile M23 arasında imzalanan Doha Çerçeve Anlaşması ve KDC ile Ruanda arasında imzalanan Washington Barış ve Refah Anlaşması'yla kaydedilen gelişmelere ters düştüğüne işaret eden Yusuf, sivil halka yönelik şiddeti derin üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Yusuf, çatışan taraflara itidal ve siyasi çözüme öncelik vermeleri çağrısında bulundu.

KDC ve Burundi'de etkilenen sivil halkla Afrika Birliği adına dayanışma duygularını dile getiren Yusuf, Büyük Göller bölgesinde kalıcı barışın, tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne mutlak saygı gösterilmesine bağlı olduğunun altını çizdi.

Yusuf, KDC'nin doğusunda paralel yönetim kurma girişimlerini kınayarak, bölgedeki tüm devletlere Addis Ababa Çerçeve Anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeleri ve Büyük Göller Bölgesi Uluslararası Konferansı'nın Saldırmazlık ve Karşılıklı Savunma Paktı'na tam uymaları için çağrıda bulundu.

