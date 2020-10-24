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Dünya

Afrika gene kana bulandı

Kamerun'da ayrılıkçıların bir okula düzenledikleri saldırıda 8 kişi öldü.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 23:31 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:31
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Kamerun'da ayrılıkçı bir grup tarafından okula düzenlenen saldırıda en az 8 öğrenci yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, ayrılıkçı grup, Anglofon Güney Batı bölgesinde yer alan Kumba kentindeki bir özel okula saldırdı.

Olayda, en az 8 öğrenci hayatını kaybederken, çok sayıda öğrenci yaralandı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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