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Dünya

Libya'nın BM Temsilcisi, Volkan Bozkır'la ''Afrika'nın BMGK'da daimi temsil'' hakkını görüştü

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile 'Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'nde daimi koltukla temsil edilmesi ve veto hakkını' görüştü.

AA23 Ekim 2020 Cuma 15:32 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 17:40
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Twitter hesabından yaptığı açıklamada Sunni, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ın dün New York'ta Afrika Birliği Komisyonu ile gerçekleştirdiği toplantıda, Afrika kıtasının BMGK'da daimi koltukla temsil edilmesi konusunun ele alındığını belirtti.

Sunni, "Afrika kıtasının BMGK'da daimi koltukla temsil edilmesini ve veto hakkının olmasını savunan, Ezulwini Oydaşması ve Sirte Bildirisi olarak bilinen Afrika Birliği'nin konumu üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Ezulwini Oydaşması, Afrika kıtasının Güvenlik Konseyi üyeliğini genişletme konusundaki duruşuna, veto hakkı ve iki daimi sandalye elde etmesine ilişkin yapılan özel bir anlaşma olarak biliniyor.

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