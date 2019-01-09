Afrika kıtası tek bir pasaport kullanacak

Şubat ayında 32’ncisi düzenlenecek olan Afrika Birliği zirvesinde, bütün Afrikalıların kullanacağı ortak pasaportun detayları, üretimi ve dağıtımına ilişkin bilgiler paylaşılacak.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat tarafından tanıtılacak olan pasaport, Afrika halkının serbest dolaşımının yanı sıra, ekonomik büyüme ve kıta içi ticaretin geliştirilmesini amaçlıyor.

Ortak pasaport girişiminin, dünyanın en güvensiz pasaportlarını kullanmakta olan Afrika vatandaşlarının güvenliğine büyük katkı yapması bekleniyor.

Seyahat özgürlüğü herkese eşit sunulacak

Afrika kıtasında yaşayan insanların şu an vizesiz olarak seyahat edebildiği ülkeler arasında Seyşeller ve Benin bulunurken, Güney Sudan ve Burundi gibi bazı ülkelerin vatandaşları ise kıtanın geri kalan 47-48 ülkesine seyahat ederken vize almak durumunda kalıyor.