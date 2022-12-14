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Dünya

''Afrika liderleri, batılı ülkelere yalvarmaktan vazgeçmeli''

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, 'Afrika liderlerinin batılı ülkelere yalvarmaktan vazgeçmeleri' çağrısında bulundu.

AA14 Aralık 2022 Çarşamba 17:36 - Güncelleme:
''Afrika liderleri, batılı ülkelere yalvarmaktan vazgeçmeli''
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Akufo-Addo, ABD'nin başkenti Washington'da devam eden ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Tüm Afrika liderlere seslenen Akufo-Addo, kıtanın dünyadaki hak ettiği konumu almasının zamanının geldiğini belirtti.

Akufo-Addo, "Afrika liderlerinin batılı ülkelere yalvarmaktan vazgeçmeleri" çağrısında bulundu.

Afrikalı ülkelerin kıtada Afrika parası harcamaya odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Akufo-Addo, "Afrika doğru şeyi yaptığında doğal olarak geleceği için kimseden saygı istemeye ihtiyaç duymayacağını" kaydetti.

Akufo-Addo, Afrika'nın hastalık, açlık, yoksulluk ve yasa dışı göçle karakterize edilen anlatısını değiştirmek için de liderlerin çalışmaları gerektiğini vurguladı.

"Nereden geldiğin önemli değil, siyah olduğun sürece Afrikalısın" diyen Akufo-Addo, "Afrika'yı ilerleme ve refah için elverişli hale getirmeliyiz. Sadece Afrikalı olduğumuzu aklımızda tutmalıyız. İnsanlar olarak kaderimiz birbirimize bağlı." ifadelerini kullandı.

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