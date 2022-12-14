''Afrika liderleri, batılı ülkelere yalvarmaktan vazgeçmeli''

Akufo-Addo, ABD'nin başkenti Washington'da devam eden ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Tüm Afrika liderlere seslenen Akufo-Addo, kıtanın dünyadaki hak ettiği konumu almasının zamanının geldiğini belirtti.

Akufo-Addo, "Afrika liderlerinin batılı ülkelere yalvarmaktan vazgeçmeleri" çağrısında bulundu.

Afrikalı ülkelerin kıtada Afrika parası harcamaya odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Akufo-Addo, "Afrika doğru şeyi yaptığında doğal olarak geleceği için kimseden saygı istemeye ihtiyaç duymayacağını" kaydetti.

Akufo-Addo, Afrika'nın hastalık, açlık, yoksulluk ve yasa dışı göçle karakterize edilen anlatısını değiştirmek için de liderlerin çalışmaları gerektiğini vurguladı.

"Nereden geldiğin önemli değil, siyah olduğun sürece Afrikalısın" diyen Akufo-Addo, "Afrika'yı ilerleme ve refah için elverişli hale getirmeliyiz. Sadece Afrikalı olduğumuzu aklımızda tutmalıyız. İnsanlar olarak kaderimiz birbirimize bağlı." ifadelerini kullandı.