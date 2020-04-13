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Dünya

Afrika ülkeleri koronavirüse karşı vatandaşlarını korumak için yeni önlemler almaya başladı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen Afrika ülkeleri, vatandaşlarını korumak için yeni önlemler almaya başladı.

AA13 Nisan 2020 Pazartesi 13:01 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 13:01
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Güney Afrika Cumhuriyeti, 136 vatandaşını Nijerya'dan tahliye ettiğini açıkladı.

Tahliye edilen Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşlarının Johannesburg kentine götürüldüğü ve karantinaya alındığı bildirildi.

Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi (NSCIA) ise salgın nedeniyle kapatılan cami ve kiliselerin bazı eyaletlerde yeniden faaliyete geçmesine tepki gösterdi.

NSCIA açıklamasında, "Suudi Arabistan'daki camiler ve Vatikan kapalı. Yüce Allah'ın adıyla Nijeryalılardan evde kalmalarını istiyoruz. Kovid-19 Müslüman ya da Hristiyan ayırt etmiyor." ifadesine yer verildi.

Nijer yönetimi ise başkent Niamey'de halka maske takma zorunluluğu getirdi.

Afrika'da 13 binden fazla kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, 747 kişi de hayatını kaybetti.

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