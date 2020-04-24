İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9845
  • EURO
    7,5233
  • ALTIN
    387.165
  • BIST100
    98171
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afrika ülkeleri ramazanı farklı günlerde karşılıyor
Dünya

Afrika ülkeleri ramazanı farklı günlerde karşılıyor

Afrika ülkelerinde ramazan ayının başlangıcı, farklı günlere denk geliyor.

AA24 Nisan 2020 Cuma 07:44 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 07:46
ABONE OL

Somali, Mali, Nijerya, Kamerun, Etiyopya, Cibuti, Gana, Güney Sudan, Gambiya, Seyşeller, Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir, ramazan ayının bugün başlayacağını duyururken, Güney Afrika, Senegal, Fas ve Sudan, ramazanın ilk orucunun cumartesi günü tutulacağını açıkladı.

Somali, Mali, Nijerya, Kamerun, Etiyopya, Cibuti, Gana, Güney Sudan, Gambiya, Seyşeller, Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir'in dini ve resmi kurumları ile haber ajanslarından yapılan açıklamalara göre, ramazan bugün başlıyor.

Öte yandan Güney Afrika Alimler Birliği Konseyi, hilalin görünmemesi nedeniyle ramazan ayına cumartesi girileceğini bildirdi.

Senegal, Sudan ve Fas'taki dini otoriteler de hilalin görünmemesi sebebiyle ramazan ayının cumartesi başlayacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.