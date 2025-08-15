İSTANBUL 30°C / 23°C
Dünya

Afrika ülkesinde bir darbe girişimi daha! Dikkat çeken isim gözaltında

Batı Afrika ülkesi Mali'de darbe girişimi engellendi. Aralarında bir Fransız vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin yakalandığı açıklandı. Öte yandan Mali'de Mayıs 2022'de de darbe girişimi engellenmişti.

15 Ağustos 2025 Cuma
ABONE OL

Mali'de darbe girişiminin engellendiği ve aralarında bir Fransız vatandaşının da bulunduğu birçok kişinin yakalandığı duyuruldu.

Devlet televizyonu ORTM'de okunan bildiride, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan, güvenlik güçleri arasında yer alan "marjinal bir grubun" çökertildiği belirtildi.

Açıklamada, yabancı devletlerden yardım alan söz konusu grubun Mali'nin yeniden inşa sürecini baltalamayı hedeflediği kaydedildi.

Zanlıların 1 Ağustos'ta gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, aralarında Vizilier Yann isimli bir Fransız vatandaşının da bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, durumun tamamen kontrol altında olduğu ve olayın diğer faillerini de bulmak için soruşturmanın devam ettiği bilgisi de paylaşıldı.

Gözaltına alınanlar arasında tuğgeneral ve yarbay kadrolarından isimler de yer alıyor.

Mali'de Mayıs 2022'de de darbe girişimi engellenmişti.

