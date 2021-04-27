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Dünya

Afrika ülkesinde şiddet dinmiyor! Bir haftada 239 kişi öldü

Nobel ödüllü Nijeryalı yazar ve insan hakları savunucusu Prof. Wole Soyinka, ülkede devam eden silahlı saldırılarda geçen hafta 239 kişinin öldürüldüğünü öne sürdü

AA27 Nisan 2021 Salı 02:46 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 02:46
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Prof. Soyinka, "Sonsuz Gençlik Şehitliği" başlıklı makalesinde, Nijerya'da kaçırma ve silahlı saldırı olaylarının devam ettiğini belirtti.

Ülke genelinde geçen hafta 239 kişinin öldürüldüğünü iddia eden Soyinka, 44 kişinin de kaçırıldığını ifade etti.

Soyinka, ülkedeki şiddet olaylarının herhangi bir eyalet, etnik grup veya dinle sınırlı olmadığını da kaydetti.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

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