Afrika ülkesinde yeni gelişme... Ebola salgını sona erdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4 Eylül'de 2022'den bu yana ilk kez ilan edilen bir Ebola salgını sona erdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 42 gün boyunca yeni vaka kaydedilmediğini belirterek, salgının resmen sona erdiğini duyurdu. DSÖ Bölge Direktörü Dr. Mohamed Janabi yaptığı açıklamada, "Bu Ebola salgınını üç ayda kontrol altına almak ve sona erdirmek olağanüstü bir başarıdır" dedi.

Salgının resmi olarak sona erdiğinin ilan edilebilmesi için her biri 21 gün olan iki maksimum kuluçka süresinin yeni vaka tespit edilmeden geçmesi gerekiyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 25 Eylül'den bu yana yeni vaka görülmezken, son Ebola hastası 19 Ekim'de taburcu edildi.

Kongo Sağlık Bakanlığı, salgın boyunca toplam 64 vakanın tespit edildiğini ve 45 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DSÖ verilerine göre, son Ebola salgını 1976 yılında hastalığın ilk kez tespit edilmesinden bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen 16'ncı salgın oldu.