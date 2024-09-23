Afrika'da 2024 yılında 30 bin şüpheli maymun çiçeği virüsü görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da bu yıl içerisinde çoğunluğu testlerin tükendiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere 30 bin şüpheli M-çiçeği virüsü vakasının görüldüğünü duyurdu. DSÖ raporuna göre, kıta genelinde 800'den fazla kişi şüpheli M-çiçeği virüsü sonucu hayatını kaybetti. Afrika'da bu yıl içerisinde Ocak ayından Eylül ayının 15'ine kadar 29 bin 342 şüpheli M-çiçeği virüsü vakası ve 812 can kaybı görüldüğünü aktaran DSÖ, dünya genelinde Ağustos ayında yalnızca 2 bin 82 M-çiçeği virüsü vakası doğrulanırken bu sayının 2022 Kasım ayından bu yana en yüksek seviye olduğunu bildirdi.

UNICEF'ten korkutan açıklama! Maymun çiçeği vakalarının yüzde 30'u 5 yaş altı Öte yandan Burundi'nin de salgından etkilendiği bildirilen raporda önceki yıllarla kıyaslanan rakamlara yer verilmedi.

Afrika Birliği Halk Sağlığı Ajansı açıklamasında, 2023'te salgından etkilenen 7 ülkede 14 bin 957 vaka ve 739 can kaybı kaydedilirken ve bu verilerin 2022'ye göre yeni vakalarda yüzde 78,5'lik bir artış olduğunu aktarıldı.