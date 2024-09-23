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Dünya

Afrika'da 2024 yılında 30 bin şüpheli maymun çiçeği virüsü görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl içerisinde çoğunluğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere 30 bin şüpheli M-çiçeği virüsü vakasının görüldüğünü duyurdu.

IHA23 Eylül 2024 Pazartesi 15:17 - Güncelleme:
Afrika'da 2024 yılında 30 bin şüpheli maymun çiçeği virüsü görüldü
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da bu yıl içerisinde çoğunluğu testlerin tükendiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere 30 bin şüpheli M-çiçeği virüsü vakasının görüldüğünü duyurdu. DSÖ raporuna göre, kıta genelinde 800'den fazla kişi şüpheli M-çiçeği virüsü sonucu hayatını kaybetti. Afrika'da bu yıl içerisinde Ocak ayından Eylül ayının 15'ine kadar 29 bin 342 şüpheli M-çiçeği virüsü vakası ve 812 can kaybı görüldüğünü aktaran DSÖ, dünya genelinde Ağustos ayında yalnızca 2 bin 82 M-çiçeği virüsü vakası doğrulanırken bu sayının 2022 Kasım ayından bu yana en yüksek seviye olduğunu bildirdi.

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Öte yandan Burundi'nin de salgından etkilendiği bildirilen raporda önceki yıllarla kıyaslanan rakamlara yer verilmedi.

YÜZDE 78 ARTIŞ OLDU

Afrika Birliği Halk Sağlığı Ajansı açıklamasında, 2023'te salgından etkilenen 7 ülkede 14 bin 957 vaka ve 739 can kaybı kaydedilirken ve bu verilerin 2022'ye göre yeni vakalarda yüzde 78,5'lik bir artış olduğunu aktarıldı.

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Dünya Bankası Cumartesi günü yaptığı açıklamasında 10 Afrika ülkesine salgınla mücadele için 128 bin 89 dolar fon sağlandığını duyurmuştu.

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