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Dünya

Afrika'da çocuk felci seferberliği: 7 milyon aşı yapılacak

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te 5 yaş altı 7 milyon çocuğun çocuk felcine karşı aşılanacağı bildirildi.

AA7 Temmuz 2022 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Armindo Tiago, çocuk felcine karşı yapılan aşılama kampanyasının 3. aşamasının dün başladığını açıkladı.

Tiago, çocuk felci ile mücadele için ülke genelinde 5 yaş altı 7 milyon çocuğun aşılanacağını belirtti.

Aşı kampanyası ile ülkedeki tüm çocukların aşılanmasını hedeflediklerini aktaran Tiago, çocuk felcinin önemli bir konu olduğunu ve bununla mücadelede koordineli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Aşılama kampanyası evlerin yanı sıra anaokulu, market ve farklı toplanma alanlarında yapılacak.

- 5 YIL SONRA GÖRÜLEN İLK VAKA

Malavi'de 17 Şubat'ta 3,5 yaşındaki bir çocukta ilk vaka tespit edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun "Afrika'da yaklaşık 5 yıl sonra görülen ilk çocuk felci" vakası olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu virüsün, Pakistan'da görülen virüsle bağlantılı olduğu anlaşılmıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 21 Mart'ta, Afrika'da 23 milyon çocuğun, çocuk felcine karşı aşılanacağını duyurmuştu.

İlk adımda Malavi'de başlayacak aşılama kampanyasının Mozambik, Zambiya ve Tanzanya gibi ülkelerde devam edeceği kaydedilmişti.

Çocuk felci, 5 yaşından küçük çocuklarda görülen ve aynı isimli virüsün neden olduğu bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde hayatını kaybediyor.

  • Mozambik
  • çocuk felci

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