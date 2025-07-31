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Dünya

Afrika'da etkimiz artıyor! Türkiye sayesinde bir ilke imza attılar

Türkiye ve Burkina Faso arasında sağlık alanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Robert Kargougou, ülkesinde ilk böbrek nakline öncülük eden Türk sağlık heyetini kabul ederek, 'Elbette bu çalışma, teknik açıdan Türk tarafının desteği olmaksızın ve en üst düzeyde siyasi destek olmaksızın mümkün olamazdı' dedi.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 16:38 - Güncelleme:
Afrika'da etkimiz artıyor! Türkiye sayesinde bir ilke imza attılar
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Burkina Faso Sağlık Bakanlığında gerçekleşen kabulde konuşan Kargougou, artık ülkelerinde böbrek nakli yapmanın mümkün olacağını belirterek, "Elbette bu çalışma, teknik açıdan Türk tarafının desteği olmaksızın ve en üst düzeyde siyasi destek olmaksızın mümkün olamazdı. Burkina Faso'daki genç doktorlara desteklerini sunan Türk ekibine de bunun gerçekleştirilmesi için katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci de işbirlikleri için Sağlık Bakanı Kargougou'ya teşekkür etti.

Görüşmede, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Feriba Hokkacı Esirgen de yer aldı.

ESİRGEN, TÜRK SAĞLIK HEYETİNİ KABUL ETTİ

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Feriba Hokkacı Esirgen, çeşitli etkinlikler için Burkina Faso'da bulunan Türk sağlık heyetini kabul etti.

Büyükelçilik konutunda gerçekleşen kabulde Esirgen, Burkina Faso'daki ilk böbrek naklinin gerçekleştirilmesine öncülük eden Türk heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Esirgen, "Burkina Faso'ya, Vagadugu Büyükelçiliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekleştirilen bu ilk böbrek nakli ameliyatına katkılarınız eminim en güzel şekilde anılacak. Ülkemizin bayrağını Afrika'nın bu köşesinde en güzel şekilde dalgalandırdığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum." dedi.

Heyete liderlik eden Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci de Büyükelçi Esirgen'e misafirperverlikleri için teşekkürlerini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı ve Vagadugu Büyükelçiliğinin her türlü koordinasyonda kendilerine yardımcı olduğunu belirten Kahveci, Burkina Faso'da gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatının süreciyle ilgili bilgi verdi.

Kahveci, Burkina Faso'da insan hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanların ülkelerinde bu hizmeti almasına vesile olmak açısından son derece önemli bir şey. Türk sağlık profesyonelleri olarak ülkelerin bizden talepte bulunması halinde zaten her zaman yardım etmeyi seviyoruz. Bu bizim aslında insani ve girişimci dış politikamızın bir yansıması. Bu noktada Türk sağlık sisteminin son 20-25 yılda kazandığı büyük deneyim, hem altyapının tamamen yenilenmesi hem sistemin tamamen dönüşümü büyük bir deneyim kazandırdı. Bu deneyimi şimdi artık uluslararası alanda, özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde kullanmak insani bir görev."

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