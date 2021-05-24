Afrika'da etnik temizlik! Ya göç ya hapis

Star.com.tr 24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:12 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:12

Kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almıştı.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Tigrayların bölgesinde 30 yıl boyunca yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı ise 75 bini aştı.

Etiyopya'nın dört bir yanında, Tigrayalılar kendi bölgelerinde çatışmalar başladığından beri kovuluyor veya hapse atılıyor. iç savaş ülkenin birliğini tehdit ediyor.

Polis, geçen yıl Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın trafiğe kapalı sokaklarında dolaşan Tigraylı sokak satıcısı Nigusu Mahari'yi tutukladı. Kuzeyden uzak bir bölge olan vatandaşın tek suçu yerel dilinde telefonda konuşması gerçekleştirmesi olduğu bildirildi.

Polisler, süpürge satıcısının bir bombalama planlamak, anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'yle çalışmakla suçladı. Nigusu 6 hafta masum olduğunu söylese de yargıç, davanın haberlere konu olmasından sonra Nigusu ücretsiz kefaletle serbest bıraktı.

Tigraylılar, hükümetin TPLF isyanını bastırma çabalarının kendilerine karşı etnik bir cadı avına dönüştürdüğünü söyledi. Ülke çapında, fişlene Tigraylılar tutuklandı, taciz edildi, işten çıkarıldı, işlerinden çıkarıldı ve banka hesapları geçici olarak donduruldu.

Tigray'da sivillerin topluca katledilmesi ve kadınlarının toplu tecavüzleri de dahil olmak üzere büyük hak ihlalleri raporları yayınlandı. Nisan ayında Reuters, bir bölge yetkilisinin ilk kez "cinsel kölelik" olarak tanımladığı koşullarda işkence gören ve tecavüze uğrayan kadınların kayıtlarını ayrıntılı olarak açıkladı.

Etiyopya'nın Nobel barış ödüllü başkanı Abiy Ahmed Ali'nin son zamanların gördüğü en büyük etnik temizliğe imza atacağı iddia edildi

Etiyopya, Tigray'da kimyasal silah kullandığı iddiasını reddetti

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyon sırasında beyaz fosfor bombası kullandığı iddialarını reddetti.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kimyasal silaha sahip olmadığı gibi tarihinde hiçbir zaman uluslararası hukuka aykırı bu tür silahları kullanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, İngiliz The Telegraph gazetesinin görgü şahitlerine ve fotoğraflara dayanarak hazırladığı haberin kasıtlı ve sorumsuzca hazırlandığı ve bölgedeki tansiyonu artırmak amacı taşıdığı ifade edildi.

Etiyopya'nın dünyanın herhangi bir yerinde kimyasal silah kullanımını en şiddetli şekilde kınadığı aktarılan açıklamada, haberin son zamanlarda hükümete yönelik baskı çabalarından biri olduğuna işaret edildi.

Gazete dün yayınladığı haberinde, çok sayıda insanın vücudunda oluşan yanıkların operasyona katılan Etiyopya ve Eritre ordusunun beyaz fosfor bombası kullanması sonucu meydana gelmiş olabileceğini yazmıştı.

Tigray çatışmaları 5 bin çocuğu ailesinden kopardı

Uluslararası sivil toplum örgütü (STÖ) Save the Children, Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki çatışmalardan ötürü yaklaşık 5 bin çocuğun ailelerinden ayrı kaldığını bildirdi.

STÖ'den yapılan yazılı açıklamada, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve ordu arasında 6 aydır süren çatışmaların, binlerce çocuğu kimsesiz ve korumasız bıraktığı ifade edildi.

Yaklaşık 5 bin çocuğun çatışmalardan kaçarken ailesinden ayrıldığı ya da anne ve babasını çatışmalarda kaybettiği belirtilen açıklamada, bu çocukların hem açlığa hem de fiziksel suistimallere karşı korumasız olduğuna işaret edildi.

İnsani yardım örgütlerinin eyaletteki birçok bölgeye ulaşmakta zorlandığı belirtilen açıklamada, çocuklardaki yetersiz beslenmenin alarm verici seviyede olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, son iki ayda 950'den fazla kadın ve kızın tecavüze uğradığı hatırlatılarak pek çok kişinin bu hadiseleri rapor etmekten korktuğu belirtildi.

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