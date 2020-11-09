Afrika'da hükümet ile isyancılar arasında görüşme

AA 09 Kasım 2020 Pazartesi 20:27 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 20:27

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, ülkede yeniden barışı tesis etmek amacıyla isyancı grupların liderleriyle başkent Bangui'de bir araya geldi.



Hükümet Sözcüsü Ange Maxime Kazagui, ulusal televizyona verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Touadera ve hükümet üyelerinin isyancı grupların liderleri ile barış görüşmeleri için bir araya geldiğini bildirdi.



Görüşmelerin Ulusal Meclis binasında gerçekleştiğini belirten Kazagui, "27 Aralık cumhurbaşkanlığı seçiminden önce isyancı gruplarla barış anlaşmanın imzalanmasını bekliyoruz." dedi.



Ülkede 27 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde çatışmaların artmasından endişe ediliyordu.



OAC Hükümeti ile 14 isyancı grup arasında 6 Şubat 2019'da barış anlaşması yapılmasına rağmen isyancı grupların saldırıları devam ediyordu.

OAC krizi

Ülkede 2013 yılında Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.



Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.



Anlaşma kapsamında silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

