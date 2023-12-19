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Dünya

Afrika'da ilk aşı fabrikasını açan BioNTech'in Hedefi Afrika'da mRNA aşı ekosistemi inşa etmek

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Afrika'daki ilk aşı fabrikasını Ruanda'nın başkenti Kigali'de açtı.

AA19 Aralık 2023 Salı 11:03 - Güncelleme:
Afrika'da ilk aşı fabrikasını açan BioNTech'in Hedefi Afrika'da mRNA aşı ekosistemi inşa etmek
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Yapımına 2022 yılında başlanan ve "BioNTainer" adı verilen konteynerlerden oluşan fabrikada, Afrika ülkeleri için mRNA tabanlı aşı üretimi yapılacak.

Fabrikanın açılışına Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve davetliler katıldı.

Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, Afrika'da sürdürülebilir mRNA aşı ekosistemi inşa etmek istediklerini ifade etti.

Devlet Başkanı Kagame ise üretim tesisinin kıtanın aşıya erişim fırsatı için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Kagame, 30 yıl sürecek denmesine rağmen, kısa sürede Afrika'da aşı üretim tesisinin kurulduğunu vurguladı.

2025'te tam kapasite çalışmaya başlayacak tesisin yıllık 50 milyon doza kadar aşı üretmesi planlanıyor.

Afrika Kalkınma Bankası verilerine göre, kıta ülkeleri ihtiyaç duyduğu ilaçların yüzde 70'ini ithal ediyor ve aşıların sadece yüzde 1'ini üretiyor.

Haziran 2022'de temeli atılan üretim tesisi, Afrika ülkelerinin mRNA aşılarına daha hızlı erişimini kolaylaştıracak.

Şirket, Kovid-19'un yanı sıra yeni geliştirdiği ve insanlar üzerinde denenecek mRNA tabanlı sıtma ve tüberküloz aşılarını da burada üretmeyi hedefliyor.

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