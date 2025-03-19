Afrika'da korkutan gelişme! Bir haftada 28 vaka tespit edildi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Son bir haftada ülkenin 7 eyaletinde 28 kişide Lassa ateşi tespit edildiği ve salgın nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ayrıca, ocak ayından bu yana Lassa ateşi vakasının 563'e yükseldiği, bu tarihten itibaren yaşamını yitirenlerin sayısının ise 103'ü bulduğu kaydedildi.

Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında 2023'te 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi hayatını kaybetmişti.

NİJERYA'DA SALGINA İLK OLARAK 1969'DA BORNO EYALETİNDE RASTLANMIŞTI

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

