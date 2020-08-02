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Dünya

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 20 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 12'ye yükseldi.

AA02 Ağustos 2020 Pazar 09:45 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 09:45
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 15 bin 327 artarak 947 bin 104'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 286 artışla 20 bin 12'ye çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 8 bin 153 ölümle Güney Afrika'da görüldü. Bu ülkeyi 4 bin 834 ölümle Mısır, 1223 ile Cezayir, 883 ile Nijerya ve 752 ile Sudan izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (503 bin 290), Mısır (94 bin 316), Nijerya (43 bin 537), Gana (35 bin 501) ve Cezayir (30 bin 950) şeklinde sıralandı.

Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da, salgına yakalanan 605 bin 50 kişi ise hastalığı yendi.

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