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Dünya

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı

Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.

AA26 Mart 2020 Perşembe 12:19 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 12:20
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, virüsün 46 ülkeye yayıldığı kaydedildi.

Vaka sayısının kıta genelinde 2 bin 746’ya çıktığı belirtilen açıklamada, en fazla vakanın Kuzey ve Güney Afrika ülkelerinde görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 210 olduğu aktarıldı.

Kıtada virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Tunus, Burkina Faso ve Senegal olarak sıralandı.

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