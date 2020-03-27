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Dünya

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 243'e yükseldi

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 3 bin 243'e çıkarken, 83 kişi hayatını kaybetti.

AA27 Mart 2020 Cuma 12:00 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 12:00
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, virüsün bulaştığı 83 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 46 ülkede görülen salgında 254 kişinin iyileştiği aktarıldı.

- 24 ÜLKE SINIRLARI KAPATTI

Açıklamada, kıta genelinde 24 ülkenin sınırlarını kapattığı, 10 ülkenin uluslararası uçuşları durdurduğu kaydedildi.

Afrika ülkelerinin neredeyse hepsi zorunlu karantina uygulaması başlatırken, toplamda 14 ülke de bazı ülkelere seyahat ve bazı ülkelerden gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.

Kıtada virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Tunus, Burkina Faso, Gana ve Senegal olarak sıralandı.

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